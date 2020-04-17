Сделано это по многочисленным обращениям граждан через социальные сети. Цель - обеспечить безопасность пассажиров в условиях распространения коронавируса.

Количество автобусов на маршрутах города Пскова увеличено на 25 машин. Как сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, автобусы начали ходить по расписанию рабочего дня.

На наиболее востребованных маршрутах ввели задвоение – то есть в одно и то же время отправляется два автобуса. Например, №11 от вокзала в часы пик.

Для соблюдения людьми социальной дистанции яркой лентой промаркированы сиденья, на которые садиться нельзя.

Временные отрезки движения автобусов при этом не меняется: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.30.

Отслеживать трафик городского транспорта можно в приложении online.pskovbus.ru