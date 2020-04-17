Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Каменная постройка, найденная в Сквере Народовластия, может стать псковской достопримечательностью

17 апреля 2020 года, 20:25

Каменная постройка XVII-XVIII веков, обнаруженная псковскими археологами в Сквере Народовластия, может стать объектом туристического показа. О возможностях музеефикации объекта во время рабочего выезда в Сквер Народовластия рассказала спикеру председатель комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Каменная постройка, найденная в Сквере Народовластия, может стать псковской достопримечательностью
На проектирование потребуется 3 млн рублей
Фото sobranie.pskov.ru

«Объём материала интересный, можно увидеть размеры комнат, рассказала она. - На проектирование потребуется 3 млн рублей, о чем мы уведомили губернатора. Есть решения по обустройству этого места. На сами работы потребуются незначительные суммы, но в итоге получится интересная локация в рамках туркластера «Псковский», - рассказала председатель комитета.

Поскольку часть постройки выходит за пределы сквера, решение о музеефикации необходимо принять до окончания работ – над объектом потребуется установить небольшую эстакаду.

«Я считаю, что это предложение заслуживает внимания. Самое главное, состыковать по всё времени, найти средства для изготовления проектно-сметной документации, как можно быстрее её изготовить и, пока продолжается реконструкция улицы Леона Поземского, выполнить эти работы. Уверен, что депутаты поддержат эту идею, если нам поступит соответствующий законопроект о корректировке денежных средств на эти цели», - отметил Александр Котов.



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Улица под улицей

Культура
16 апреля 16:35

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход
Культурный код

Культура
7 апреля 12:47

Культурный код

Как с пользой провести время в период вынужденной самоизоляции
Искусством по коронавирусу

Культура / Выставка
17 марта 16:51

Искусством по коронавирусу

Настоящими счастливчиками можно назвать тех, кто побывал на вернисаже в выставочном зале Союза художников 13 марта в Пскове