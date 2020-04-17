Каменная постройка, найденная в Сквере Народовластия, может стать псковской достопримечательностью

Каменная постройка XVII-XVIII веков, обнаруженная псковскими археологами в Сквере Народовластия, может стать объектом туристического показа. О возможностях музеефикации объекта во время рабочего выезда в Сквер Народовластия рассказала спикеру председатель комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Объём материала интересный, можно увидеть размеры комнат, рассказала она. - На проектирование потребуется 3 млн рублей, о чем мы уведомили губернатора. Есть решения по обустройству этого места. На сами работы потребуются незначительные суммы, но в итоге получится интересная локация в рамках туркластера «Псковский», - рассказала председатель комитета.

Поскольку часть постройки выходит за пределы сквера, решение о музеефикации необходимо принять до окончания работ – над объектом потребуется установить небольшую эстакаду.

«Я считаю, что это предложение заслуживает внимания. Самое главное, состыковать по всё времени, найти средства для изготовления проектно-сметной документации, как можно быстрее её изготовить и, пока продолжается реконструкция улицы Леона Поземского, выполнить эти работы. Уверен, что депутаты поддержат эту идею, если нам поступит соответствующий законопроект о корректировке денежных средств на эти цели», - отметил Александр Котов.



