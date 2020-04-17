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Общество / Здоровье

Губернатор проверил готовность Псковской горбольницы на случай вспышки коронавируса

17 апреля 2020 года, 16:57

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 апреля проверил готовность Псковской городской больницы к приёму больных коронавирусной инфекцией. Это медицинское учреждение целиком зарезервировано как центр, куда в случае вспышки коронавируса, будут госпитализировать больных COVID-19.

На сегодняшний день все заразившиеся коронавирусом находятся в другом корпусе – в инфекционном отделении больницы. На сегодня в регионе коронавирус подтверждён у 44 человек.

Сейчас в главном корпусе больницы лечение проходят пациенты с пневмонией. Одним из них оказался глава Куньинского района Олег Лебедев. Губернатор спросил о самочувствии главу муниципалитета. «Самочувствие нормальное, - сказал Олег Лебедев. – Кашель есть, пневмония – перестраховались».

Он добавил, что сделал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Сейчас глава района ожидает результатов повторного анализа.

«Надеюсь, второй тест тоже будет отрицательным», - сказал Михаил Ведерников.

Также губернатор пообщался с медиками. Речь шла о поставке защитных средств. В ближайшие дни больница получит 500 защитных костюмов. 

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