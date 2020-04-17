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Общество / Армия

Михаил Ведерников намерен обратиться в Минобороны с просьбой перенести призыв

17 апреля 2020 года, 16:07

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников намерен обратиться в Министерство обороны РФ с предложением перенести сроки весеннего призыва на воинскую службу. Эту инициативу поддержали члены областной призывной комиссии на заседании 17 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-служба администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что для Псковской области Генеральный штаб Вооруженных Сил России установил задание по призыву на срочную службу весной около 900 человек. При этом он заметил, что пик заболеваемости коронавирусом придётся как раз на время призыва – на начало - середину мая. «Есть риски, что мы создадим сложную ситуацию и для призывников, и для жителей, в первую очередь, наших крупных городов — Пскова и Великих Лук. Люди массово поедут из районов. Кроме того, я предполагаю, что ограничения на период начала призыва сохранятся, поэтому будут нарушаться предписания Главного санитарного врача РФ, санитарного врача региона, рекомендации Правительства РФ, Указ Губернатора и ряд других нормативно-правовых документов», — заявил губернатор.

Кроме того, он обратил внимание на то, что медиков, которых в регионе и так дефицит, придётся привлекать к работе призывных комиссий. «Нам придется отвлечь их от борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии их привлечь на передовую», - сказал Михаил Ведерников.

Ещё один проблемный вопрос – тестирование всех призывников, а это около 3,5 тыс. человек. «На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников. Это недопустимо», — подчеркнул губернатор.

По итогам обсуждения участники заседания поддержали инициативу губернатора направить в Министерство обороны Российской Федерации обращение о переносе сроков весенней призывной кампании.

Поскольку решения о переносе призывной кампании пока не принято, отметил губернатор, подготовка необходимых сил и средств для организации призыва будет продолжена. 

Михаил Ведерников намерен обратиться в Минобороны с просьбой перенести призыв
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