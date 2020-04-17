430 тысяч рублей сняли мошенники с карты жительницы Острова

430 тыс. рублей сняли мошенники с карты 52-летней жительницы Острова. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 16 апреля женщине позвонил неизвестны, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил о попытке несанкционированного списания средств со счёта. Под предлогом предотвращения этого преступления мошенник похитил деньги островички.

В тот же день жертвой действовавших по аналогичной схеме мошенников стал 56-летний житель Островского района. Он лишился 270 тысяч рублей.

В Великих Луках 56-летняя местная жительница после общения с лже-сотрудником банка не досчиталась 40 тысяч рублей, 63-летняя великолучанка - 211 тысяч рублей. Жертвами мошенников стали также 42-летняя жительница Псковского района и 38-летняя женщина из Себежа, в сумме с их счетов были сняты 210 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся расследования.

«Будьте осмотрительными при общении с незнакомцами, которые выходят на контакт с вами по телефону или в Сети. Они могут представляться банковскими служащими или работниками других служб и ведомств. Не поддавайтесь на различные их уловки, - обратились полицейские к жителям Псковской области. - И ни под каким предлогом не сообщайте им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. В противном случае вы можете потерять свои деньги и пополнить длинный список жертв дистанционного мошенничества».