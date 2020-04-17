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Общество / Здоровье

Работникам псковской Скорой помощи пересчитают зарплату

17 апреля 2020 года, 14:22

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будет пересчитана зарплата работников Псковской станции скорой медицинской помощи.

Как сообщает Псковское агентства информации, во время визита на станцию 17 апреля глава региона уточнил у работников, какую зарплату они получают - с повышенным коэффициентом или нет. Оказалось, что повышенный коэффициент распространили только на выездной персонал.

«Как это? Было указание, чтобы доплаты на всех распространялись», - заявил губернатор.

Он поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко уточнить списки и до понедельника сделать перерасчет. Михаил Ведерников особое внимание обратил на то, что удвоится должен не оклад сотрудников, а заработная плата. для медперсонала, при чем не оклада, а зарплаты целиком. «С 15 марта по 15 апреля должны получить 26 тысяч рублей, а не 13 тысяч», - подчеркнул он.

Также губернатор остановился на вопросе страхования жизни и здоровья медиков. Он отметил, что если в федеральные страховки попадут не все категории, то в области сделают региональные страховки на аналогичную сумму.

Кроме того, глава региона поручил сформировать для работников Скорой помощи месячный запас средств защиты и пообещал закупить необходимое для работы диспетчерской оборудование - оргтехнику, компьютеры, мебель. Это позволит расшить штат диспетчеров, сейчас вызовы принимают четыре человека. 

Работникам псковской Скорой помощи пересчитают зарплату

Дарья Хваткова
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