Работникам псковской Скорой помощи пересчитают зарплату

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будет пересчитана зарплата работников Псковской станции скорой медицинской помощи.

Как сообщает Псковское агентства информации, во время визита на станцию 17 апреля глава региона уточнил у работников, какую зарплату они получают - с повышенным коэффициентом или нет. Оказалось, что повышенный коэффициент распространили только на выездной персонал.

«Как это? Было указание, чтобы доплаты на всех распространялись», - заявил губернатор.

Он поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко уточнить списки и до понедельника сделать перерасчет. Михаил Ведерников особое внимание обратил на то, что удвоится должен не оклад сотрудников, а заработная плата. для медперсонала, при чем не оклада, а зарплаты целиком. «С 15 марта по 15 апреля должны получить 26 тысяч рублей, а не 13 тысяч», - подчеркнул он.

Также губернатор остановился на вопросе страхования жизни и здоровья медиков. Он отметил, что если в федеральные страховки попадут не все категории, то в области сделают региональные страховки на аналогичную сумму.

Кроме того, глава региона поручил сформировать для работников Скорой помощи месячный запас средств защиты и пообещал закупить необходимое для работы диспетчерской оборудование - оргтехнику, компьютеры, мебель. Это позволит расшить штат диспетчеров, сейчас вызовы принимают четыре человека.