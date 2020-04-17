Михаил Ведерников поручил создать месячный запас средств защиты для Скорой помощи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать месячный запас средств защиты для работников Псковской станции скорой медицинской помощи. Такое распоряжение он дал по время визита на Станцию 17 апреля, сообщает Псковское агентство информации.

По словам медиков, на сегодняшний день у них есть 12 тысяч масок, 400 костюмов, 30 тысяч перчаток, но есть дефицит респираторов и очков. Они также рассказали, что в защитных костюмах отправляются не на все выезды, если у больного нет симптомов респираторных заболеваний, то фельдшер ограничивается маской и перчатками. Таким образом, в день уходит около 20 костюмов.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко пообещала контролировать ситуацию с наличием защитных средств. «Месячный запас должен быть сформирован и постоянно пополняться», - сказала она.