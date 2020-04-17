В пятёрку лучших вошла Псковская область по итогам Цифрового диктанта

Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов по итогам всероссийского Цифрового Диктанта-2020 — масштабной проверки знаний в сфере информационных технологий в России. Уровень цифровой грамотности жителей региона составил 7,79 балла из 10 возможных, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году по России в Цифровом диктанте приняли участие более 330 тыс. человек, что в 8 раз больше, чем в 2019-м. Наилучшие результаты показали дети 7–13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, и участники 25–34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты оказались у участников 60 лет и старше (6,80 балла) и подростков 14–17 лет (6,77 балла).

В прошлом году максимальные 10 баллов набрали 304 человека, в этом - 11,5 тысяч. Таким образом, доля «отличников» выросла с 0,77% до 3,5%.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Организаторами «Цифрового диктанта 2020» стали Общероссийский народный фронт, Региональный общественный центр и компания Microsoft.