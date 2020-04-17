В психиатрическую клинику отправится великолучанин за попытку сжечь бывшую возлюбленную

На принудительное лечение в психиатрическое учреждение отправится великолучанин без определённого места жительства за попытку сжечь бывшую возлюбленную и её нового мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник следственного отдела по городу Великие Луки Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Станислав Кожевников.

Преступление мужчина совершил летом 2019 года в заброшенных кирпичных двухэтажных хозяйственных постройках в одном из дворов на улице Карла Либкнехта в Великих Луках.

В начале июля в одном из сараев, где жили бездомные мужчина и женщина, произошёл пожар. В ходе следствия было установлено, что поджог совершил Выяснилось, что один из бездомных в состоянии опьянения из ревности поджог своих знакомых. Когда они уснули, злоумышленник заложил бумагу и тряпки у дивана в трех места и поджёг. Очевидцы видели выходившего из сарая поджигателя, и, заметив дым, вызвали пожарных и Скорую помощь.

«Он раньше встречался с одной из женщин без определенного места жительства, которая от него ушла жить с другим мужчиной в другой сарай», – пояснил Станислав Кожевников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Психиатрическая экспертиза установила, что поджигатель невменяем, не отдает в полной мере отчет своим действиям и представляет опасность как для себя, так и для окружающих. После признания его невменяемым, мужчину поместили в специализированную психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге.

Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера.