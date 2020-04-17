До 44 увеличилось количество заражённых коронавирусом в Псковской области. Такие данные на 17 апреля приводит официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Предположительно инфицированы ещё четыре человека, с подозрением на коронавирус госпитализированы 27 жителей региона.

Выздоровели 8 человек, умерли – пять.

На данный момент проведено в области провели 5 тыс. 7 исследований на коронавирус.

В Псковской области усилены ограничительные меры. Для посещения закрыты храмы, кладбища, скверы, набережные, парки, детские площадки и спортивные объекты.