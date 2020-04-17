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Общество / Здоровье

В районах Псковской области ситуация с коронавирусом некритична – Нестерук

17 апреля 2020 года, 11:07

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в районах Псковской области на сегодняшний день некритична, несмотря на то, что случаи заражения в некоторых муниципалитетах есть. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 17 апреля.

Он особенно выделил Великие Луки и поблагодарил за работу своих коллег и городские власти. «Это в какой-то степени для нас образец. Там 100 тыс. жителей и благополучная ситуация», - сказал Александр Нестерук.

Он пояснил, что коронавирус подозревался у двух великолучан, но подтверждён не был. Сейчас есть ещё один предположительно заражённый. «Один случай для такого крупного города - это хорошо. А рядом Витебск, где уже почти 1000 заболевших», - заключил главный санитарный врач области. 

В районах Псковской области ситуация с коронавирусом некритична – Нестерук
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