В районах Псковской области ситуация с коронавирусом некритична – Нестерук

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в районах Псковской области на сегодняшний день некритична, несмотря на то, что случаи заражения в некоторых муниципалитетах есть. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 17 апреля.

Он особенно выделил Великие Луки и поблагодарил за работу своих коллег и городские власти. «Это в какой-то степени для нас образец. Там 100 тыс. жителей и благополучная ситуация», - сказал Александр Нестерук.

Он пояснил, что коронавирус подозревался у двух великолучан, но подтверждён не был. Сейчас есть ещё один предположительно заражённый. «Один случай для такого крупного города - это хорошо. А рядом Витебск, где уже почти 1000 заболевших», - заключил главный санитарный врач области.