Александр Нестерук: В Псковской области удаётся сдерживать ситуацию с коронавирусом

«В целом у нас удается сдерживать ситуацию. У нас не взрывной рост заболеваемости, а поступательный», - заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире ПАИ-live 17 апреля. Он отметил, что в регионе нет групповых вспышек коронавируса, которые регистрировались в Европе, нет вспышек в трудовых коллективах.

«В целом ситуация по сравнению с другими регионами удовлетворительная, мы находимся в нижней части таблицы по регионам», - констатировал Александр Нестерук.

По его словам, сейчас у 27 человек диагноз подтверждён, ещё у 18 – первичное подтверждение. «8 человек излечились. Есть и умершие», - добавил главный санитарный врач области.