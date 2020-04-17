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Экономика / Деньги

Минфин освободил регионы от погашения реструктурированных кредитов в 2020 году

17 апреля 2020 года, 10:09

Министерство финансов РФ освободило регионы страны от обязанности в этом году погашать реструктурированные кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой письмо главы ведомства Антона Силуанова руководителям субъектов. Также Министерство пообещало по личному ходатайству глав регионов предоставить дотации в опережающем порядке.

В тоже время в Антон Силуанов призвал регионы отказаться от финансирования неприоритетных направлений. Приоритетными же являются социальные выплаты. Министр подчеркнул, что по этим обязательствам недопустимо появление просроченной задолженности.

Также значимым направлениями являются поддержка пострадавших отраслей экономики субъектов, профилактика и устранение последствий коронавируса, компенсация снижения доходов по итогам 2020 года.

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