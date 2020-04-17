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Недвижимость / Мой дом

Специалисты проверили качество капремонта в доме 22 по улице Поземского в Пскове

17 апреля 2020 года, 09:14

Качество ремонтных работ в доме 22 по улице Леона Поземского в Пскове проверили специалисты Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области совместно с представителями строительного контроля, представителями подрядных организаций и собственниками. В частности, они проконтролировали, как выполнен ремонт системы водоотведения и выявили недочёты, которые потребовали устранить в короткие сроки, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регоператора.

«После устранения выявленных недочетов можно будет проводить приемку выполненных работ», - заявил начальник отдела капитального ремонта Регионального оператора Александр Зыков.

Доме уже капитально отремонтировали кровлю, эти работы прошли приёмку. Сейчас продолжается ремонт системы холодного водоснабжения, фасада и подвальных помещений, системы теплоснабжения, электроснабжения.

Работы идут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта за счет взносов собственников помещений, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

«В нашем доме идет капитальный ремонт, это очень радует. Мы - собственники решили сами провести текущий ремонт, чтобы дом выглядел хорошо и снаружи, и внутри», - отметила жительница дома Магдалина Дмитриева и добавила, что собственники уже побелили потолки в коридоре на первом этаже и купили обои на стены в коридоре.

Специалисты проверили качество капремонта в доме 22 по улице Поземского в Пскове
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