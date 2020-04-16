Сотрудники ГУ МЧС по Псковской области личным примером демонстрируют, как бороться с коронавирусом

Главное управление МЧС России по Псковской области продолжает принимать дополнительные меры по повышению индивидуальной защищенности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС.

В помещениях постоянно проводится дезинфекция, особое внимание уделяется дверным ручкам, выключателям и другим контактным поверхностям.

До начала работы у сотрудников Управления измеряется температура. Все сотрудники носят защитные маски.

«Главное управление МЧС России по Псковской области заинтересовано в сохранении здоровья каждого сотрудника и жителя региона и призывает оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», - отметили в пресс-службе ведомства.