Общественные пространства в Великих Луках закрыты для посещения. Такие меры приняты согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Сигнальными лентами огорожены вход на набережную реки Ловать со стороны площади Ленина, а также вход в сквер Пушкина и кладбища, сообщает издание. Планируется закрытие детских площадок.

Глава региона вчера расширил перечень ограничительных мер, связанных с борьбой с коронавирусом. В частности, введен запрет на посещение парков, набережных, детских площадок, стадионов.