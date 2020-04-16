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Общество

Муниципалитеты в Псковской области закроют в случае появления в них очагов коронавируса

16 апреля 2020 года, 18:21

В случае появления в муниципалитетах Псковской области очагов коронавирусной инфекции такие муниципалитеты могут быть закрыты, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в четверг 16 апреля на встрече с предпринимателями.

Муниципалитеты в Псковской области закроют в случае появления в них очагов коронавируса
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Фото Сергея Герасимова
Михаил Ведерников подчеркнул, что надл максимально ответственно подходить к тому, чтобы не происходило массовых скоплений людей. В случае же выявления очагов коронавируса — закрывать муниципалитеты.

«Конечно, нам не хотелось бы в ручном режиме купировать моменты, когда кто-то считает, что несколько сотен людей в помещении без средств защиты соберутся, ничего страшного не произойдет. Произойдет», - цитирует губернатора Псковское агентство информации. Он заявил, что если, в промышленной столице региона Великих Луках появится очаг COVID-19, «мы вынуждены будем закрыть город и закрыть все предприятия, которые работают в городе. То же касается и других муниципалитетов».

Ранее Михаил Ведерников заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в регионе специалисты ожидают на первой неделе мая

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