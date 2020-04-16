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Общество

Айфон 17 нашли археологи в Пскове

16 апреля 2020 года, 18:04

Предмет, внешне похожий на мобильный телефон, нашли археологи в Пскове в раскопе на ул. Поземского. Найден он был в слое 17 века, а за схожесть с смартфоном археологи окрестили его айфоном.

Айфон 17 нашли археологи в Пскове
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Фото Археологического центра Псковской области
Секрет находки прост: это грузило на рыболовную сеть, рассказали «Псковской правде» в Археологическом центре Псковской области. Грузило сделано из правильного куска известняка, красиво обточено и раскрашено.

Археологи отметили, что сетевые грузила находят довольно часто, но такие красивые — редкость. «И оно правда похоже на айфон, тем более вчера вышел новый», - шутят они.

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