Айфон 17 нашли археологи в Пскове

Предмет, внешне похожий на мобильный телефон, нашли археологи в Пскове в раскопе на ул. Поземского. Найден он был в слое 17 века, а за схожесть с смартфоном археологи окрестили его айфоном.
Предмет, внешне похожий на мобильный телефон, нашли археологи в Пскове в раскопе на ул. Поземского. Найден он был в слое 17 века, а за схожесть с смартфоном археологи окрестили его айфоном.
Археологи отметили, что сетевые грузила находят довольно часто, но такие красивые — редкость. «И оно правда похоже на айфон, тем более вчера вышел новый», - шутят они.