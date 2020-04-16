Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров. Как сообщили «Псковской правде» в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга, Михаил Ведерников занимает восьмое место с индексом цитируемости 179,7.

Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третье - губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На седьмом месте находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что в Instagram Михаил Ведерников оперативно сообщает информацию о ситуации с коронавирусом в Псковской области, а также о мерах, которые предпринимаются для борьбы с заболеванием. Кроме того, на странице в Instagram губернатор активно общается с псковичами, отвечает на их вопросы.



