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Политика

Михаил Ведерников вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров

16 апреля 2020 года, 17:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров. Как сообщили «Псковской правде» в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга, Михаил Ведерников занимает восьмое место с индексом цитируемости 179,7.

Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третье - губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На седьмом месте находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что в Instagram Михаил Ведерников оперативно сообщает информацию о ситуации с коронавирусом в Псковской области, а также о мерах, которые предпринимаются для борьбы с заболеванием. Кроме того, на странице в Instagram губернатор активно общается с псковичами, отвечает на их вопросы.


СПРАВКА

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) - – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ, заметность сообщений и влиятельность* источников, опубликовавших записи блогера. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 56 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ. Период исследования: март 2020 года.

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