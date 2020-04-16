Михаил Ведерников раскритиковал работу кураторов по реализации нацпроектов

«Еще раз напоминаю, что все нацпроекты - это абсолютный приоритет в нашей работе. Других стратегических задач у нас нет. Остальное - это текущие вопросы. От этой работы зависит отношение к Псковской области на федеральном уровне», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по реализации национальных проектов, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, лидер БКАД — 86,8% контрактации. «Больше в позитивном ключе мне отметить некого», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что вместе с проектным офисом был разобран ряд проблемных вопросов. «Я просто поражен разбалансированностью вашей общей работы. Мы зачем проводили все эти семинары, сессии, тратили время? Некоторые вопросы были решены моим звонком за 5 минут, но это не уровень губернатора, чтобы этим заниматься», - отметил глава региона.

Он напомнил, что нацпроекты - это абсолютный приоритет. «Вы не должны решать по факту, а должны прогнозировать проблемы», - подчеркнул он.

По его словам, «просто стыдно», что до сих пор не запущен ФАП. «Есть председатель комитета, есть вице-губернатор. Цена вопроса 100-120 тысяч рублей, и мы не можем это сделать», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что есть вопросы, когда на уровне региона не решить проблему и надо обращаться в центр. «Но о таких прогнозах надо говорить заранее, а не по факту», - сказал он.