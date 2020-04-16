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Культура

Псковские археологи продолжают работу над отчетом по исследованию поселения Горожане

16 апреля 2020 года, 16:35

Псковские археологи продолжают работу над отчетом по исследованию поселения Горожане в Новосокольническом районе в прошлом году. Об этом сообщается в группе «Поседение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Псковские археологи продолжают работу над отчетом по исследованию поселения Горожане

«Эти милые "червячки" на рисунке - профили верхних частей лепных и гончарных сосудов, найденных на раскопе. Так выглядит всеми любимая керамика, которая заполняла лотки во время раскопок, которую потом несли в лагерь, мыли, сушили, рисовали в керамическую опись», - поясняют археологи размещенные фотографии.

По словам специалистов, теперь результат этих трудов сведен в керамические таблицы по пластам, пятнам, ямам. Эти таблицы войдут в альбом иллюстраций к отчету.

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