Число волонтеров в Псковской области растет. Об этом в ходе ПАИ — Live сообщила руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева.

«Новые волонтеры приходят постоянно, - говорит она. - Я вижу новые лица, ребят которые не появлялись у нас никогда».

По словам Дарьи, в офис поступило и поступает много звонков со всей области, люди просто предлагают свою помощь.

«Кто-то говорит, что у него есть машина и он готов развозить продукты, - рассказывает она. - Кого-то подвигло к волонтерству то, что надо помочь нашим врачам адаптироваться под замкнутую жизнь».

Волонтеры, приходя и работая, определяются со своим местом в этой деятельности.

«Кто-то может навещать бабушек, а для кого-то это морально тяжело и он предлагает свою помощь в работе на телефоне», - отметила Дарья Яковлева.