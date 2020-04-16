Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Число волонтеров в Псковской области растет

16 апреля 2020 года, 16:02

Число волонтеров в Псковской области растет. Об этом в ходе ПАИ — Live сообщила руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева.

«Новые волонтеры приходят постоянно, - говорит она. - Я вижу новые лица, ребят которые не появлялись у нас никогда».

По словам Дарьи, в офис поступило и поступает много звонков со всей области, люди просто предлагают свою помощь.

«Кто-то говорит, что у него есть машина и он готов развозить продукты, - рассказывает она. - Кого-то подвигло к волонтерству то, что надо помочь нашим врачам адаптироваться под замкнутую жизнь».

Волонтеры, приходя и работая, определяются со своим местом в этой деятельности.

«Кто-то может навещать бабушек, а для кого-то это морально тяжело и он предлагает свою помощь в работе на телефоне», - отметила Дарья Яковлева.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы