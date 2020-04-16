Офис «Команды 2018» продолжает активно работать несмотря на пандемию

Офис «Команды 2018» активно работает. Об этом в ходе ПАИ — live, сообщила руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева.

«Там работают волонтеры, - пояснила она. - Идет прием заявок об оказании необходимой помощи, люди приносят продукты для врачей в знак благодарности, туда же приходят маски, антисептики».

По словам Дарьи, она находится дома, но работы меньше не стало.

«Активности не хватает на самоизоляции, - рассказала она. - Но появилось много вариантов онлайн тренировок, 3 раза в неделю занимаюсь, периодически прогуливаюсь по балкону».