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Общество / Соцзащита

Офис «Команды 2018» продолжает активно работать несмотря на пандемию

16 апреля 2020 года, 15:40

Офис «Команды 2018» активно работает. Об этом в ходе ПАИ — live, сообщила руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева. 

«Там работают волонтеры, - пояснила она. - Идет прием заявок об оказании необходимой помощи, люди приносят продукты для врачей в знак благодарности, туда же приходят маски, антисептики».

По словам Дарьи, она находится дома, но работы меньше не стало.

«Активности не хватает на самоизоляции, - рассказала она. - Но появилось много вариантов онлайн тренировок, 3 раза в неделю занимаюсь, периодически прогуливаюсь по балкону».


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