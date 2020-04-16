Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Безопасность

В Пскове начался ремонт улицы Инженерной

16 апреля 2020 года, 15:16

В Пскове начался ремонт улицы Инженерной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 740 метров. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, сейчас демонтирован старый бортовой камень, снято асфальтовое покрытие на тротуарах, пешеходных дорожках и автомобильной стоянке вдоль дороги.

В Пскове начался ремонт улицы Инженерной
Рабочие приступили к фрезерованию дорожного покрытия
фото www.pskov.ru

В четверг, 16 апреля, рабочие приступили к фрезерованию дорожного покрытия. Согласно контракту, подрядчик отрегулирует высоту крышек колодцев, выполнит устройство основания из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт тротуаров и автобусной остановки, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Срок окончания ремонта по контракту — 28 августа 2020 года.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут