В Пскове начался ремонт улицы Инженерной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 740 метров. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, сейчас демонтирован старый бортовой камень, снято асфальтовое покрытие на тротуарах, пешеходных дорожках и автомобильной стоянке вдоль дороги.

В четверг, 16 апреля, рабочие приступили к фрезерованию дорожного покрытия. Согласно контракту, подрядчик отрегулирует высоту крышек колодцев, выполнит устройство основания из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт тротуаров и автобусной остановки, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Срок окончания ремонта по контракту — 28 августа 2020 года.