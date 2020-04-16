Порядка 400 точек нестационарной торговли в Пскове потеряли оборот на 90%

Ситуация, вызванная коронавирусом, серьезно ударила по псковскому бизнесу. Об этом сообщил заместитель секретаря политсовета псковского городского отделения «Единой России», руководитель регионального отделения «ОПОРА России» Валерий Лесников, рассказали в региональном отделении партии .

«У индивидуальных предпринимателей есть нанятые работники – реально им зарплату не выплатить. Кроме того, нужно платить налоги, вносить оплату за размещение торговой точки. Если сейчас никто не работает, с чего платить?», - отметил он.

По его словам, нужен четкий механизм получения компенсации предпринимателями.

«Если у крупных сетей есть какие–то собственные резервы, то малому бизнесу самостоятельно не справиться. В регионах необходимо уделять больше внимания тем видам предпринимательства, которые работают в массовом сегменте. Предприниматель обеспечивает свою семью и маленький круг работников - и таких видов деятельности много. Это не сверхприбыли, а заработок на обычную жизнь. Им сложнее получить компенсацию, правильно применять нормативные акты, и выживать в этих условиях», - констатировал Лесников.