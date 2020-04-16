Михаил Ведерников: Муниципалитет, который станет очагом заболеваемости коронавируса, закроют

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг 16 апреля проводит встречу с представителями бизнеса в регионе. Тема встречи - меры поддержки предринимателей в период пандемии.

Перед началом совещания он поблагодарил всех за ответственное отношение к ограничениям в регионах.

«Вы неделю отработали в сложных условиях, но важно, что все сохранили рациональное отношение к тем угрозам, которые на сегодняшний день есть. К сожалению, статистика показывает, что наши прогнозы были верными и пик заболеваемости придется на начало мая, - сказал он.

Губернатор отметил, что если в любом муниципалитете региона появится очаг заболеваемости, то его закроют.

«Мы вынуждены будем закрыть город и закрыть все предприятия, которые там работают, - отметил глава региона.



Встречи с представителями предпринимательского сообщества Михаил Ведерников намерен проводить еженедельно.