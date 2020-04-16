На срочную службу весной должны отправиться около 860 жителей региона. Такую информацию на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили в пресс-службе региона, заседание проходило под председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана.

Губернатор рассказал, что планируется, что на призывные комиссии будет вызвано около 3 500 человек и важно обеспечить безопасность.

«Вместе с тем, как раз в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе. Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом»,— заметил Михаил Ведерников.

Александр Гуцан отметил, что данный вопрос находится на проработке, после сбора дополнительной инфомации он будет рассмотрен с Министерством обороны РФ.