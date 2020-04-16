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Общество

Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк

16 апреля 2020 года, 13:34

Направить материнский капитал на погашение кредита можно через банк, сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Это можно сделать еще на этапе получения кредита.

- Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса по кредиту или на погашение основного долга или уплаты процентов на приобретение или строительства жилья может быть подано в банк на этапе получения кредита, - сообщили в Пенсионном фонде.

Вместо двух обращений - в банк и в Пенсионный фонд теперь достаточно обратиться только в банк


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