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Общество

Только 207 псковских работодателей вышли на режим неполной занятости из-за коронавируса

16 апреля 2020 года, 12:33

В Псковской области только 207 работодателей вышли на режим неполной занятости из-за коронавируса. Об этом сегодня, в эфире проекта ПАИ-live, сообщил председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Аржаников.

Он подчеркнул, что работодатели должны платить работникам, которые сейчас не выходят на работу, ту зарплату что и обычно. По его словам, именно для этого президент 15 апреля сообщил о мерах поддержки для работодателей. Сергей Аржаников уточнил, что для того, чтобы получить дополнительные меры поддержки, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Работа в России».

«Работодателям не стоит стремиться избавиться от своих работников: этот период пройдет, а работать потом надо будет кому-то», - добавил председатель областного комитета по труду и занятости.

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