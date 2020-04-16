Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников провел личный прием граждан по видеосвязи

16 апреля 2020 года, 12:28

Губернатор  Михаил Ведерников в четверг, 16 апреля, провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи сразу на нескольких площадках, сообщает пресс-служба областной администрации. За поддержкой в решении различных вопросов обратились семь заявителей.

Одно из обращений касалось ремонта жилого дома по улице Николая Васильева в Пскове. Жители жалуются на протечки кровли и плесень. В этом году в многоквартирном доме будет не только капитально отремонтирована кровля, но и фасад, сети электроснабжения.

По решению Михаила Ведерникова помощь окажут многодетной семье из Великолукского района, которая нуждается в ремонте и реконструкции своего частного жилого дома, возведении двухэтажной пристройки, так как для семьи с пятью детьми дом стал слишком тесен.

Еще одна заявительница обратилась с просьбой оказать содействие в установлении статуса ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла.

Целый ряд обращений  касался  вопросов дорожного хозяйства: освещения, ремонта дорог и тротуаров, установки лежачих полицейских.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы