Михаил Ведерников провел личный прием граждан по видеосвязи

Губернатор Михаил Ведерников в четверг, 16 апреля, провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи сразу на нескольких площадках, сообщает пресс-служба областной администрации. За поддержкой в решении различных вопросов обратились семь заявителей.

Одно из обращений касалось ремонта жилого дома по улице Николая Васильева в Пскове. Жители жалуются на протечки кровли и плесень. В этом году в многоквартирном доме будет не только капитально отремонтирована кровля, но и фасад, сети электроснабжения.

По решению Михаила Ведерникова помощь окажут многодетной семье из Великолукского района, которая нуждается в ремонте и реконструкции своего частного жилого дома, возведении двухэтажной пристройки, так как для семьи с пятью детьми дом стал слишком тесен.

Еще одна заявительница обратилась с просьбой оказать содействие в установлении статуса ветерана Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла.



Целый ряд обращений касался вопросов дорожного хозяйства: освещения, ремонта дорог и тротуаров, установки лежачих полицейских.