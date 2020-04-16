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Общество

Потерявшие работу из-за коронавируса псковичи могут рассчитывать на максимальное пособие по безработице

16 апреля 2020 года, 12:23

Жители Псковской области, потерявшие работу с 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12130 рублей в течение трех месяцев (с 1 апреля), вне зависимости от получаемой до того зарплаты. Об этом сегодня, в эфире проекта ПАИ-live, сообщил председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Аржаников.

В случае, если у таких людей есть дети до 18 лет, то на каждого ребенка будет выплачиваться дополнительно по 3 тысячи рублей, добавил он. При этом те, кто ищет работу уже более года или встал на учет впервые получат минимальный размер пособия.

По словам Сергея Аржаникова, с 1 марта по 13 апреля в службы занятости Псковской области обратились 1663 человека, из них 616 признаны безработными. По его мнению, количество зарегистрированных безработных будет расти. Тем не менее глава комитета по труду и занятости заверил, что проблем с выплатой пособий не будет.

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