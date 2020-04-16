В ДТП под Елизарово погиб председатель общественного совета при ОМВД по Гдовскому району

В лобовом столкновении автомобилей, которое произошло сегодня, 16 апреля, у деревни Елизарово Псковского района, погиб председатель общественного совета при ОМВД России по Гдовскому району Роман Максимов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Роману Максимову было 45 лет. После 20 с лишним лет службы в правоохранительных органах он оказывал помощь полиции в деле обеспечения правопорядка и безопасности жителей Гдовского района.

Руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, общественный совет при УМВД и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 3 человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения автомобилей Ford Galaxy и Nissan Teana у деревни Елизарово Псковского района, которое произошло сегодня, 16 апреля, около 8:00.