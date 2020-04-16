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Общество / Здоровье

Опубликована обновленная статистика по ситуации с коронавирусом в Псковской области

16 апреля 2020 года, 11:45

Обновленную статистику по ситуации с заражением коронавирусом в Псковской области опубликовал официальный телеграм-канал «СOVID-19. Псковская область». По данным на утро 16 апреля в регионе скончались 5 зараженных коронавирусом пациентов. Выздоровели 8 человек.

Госпитализированы с диагнозом «коронавирус» 20 человек. В настоящее время коронавирусная инфекция подозревается еще у 4 человек. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области насчитывается 33. В регионе проведено 4760 исследований на коронавирус.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram заявил, что «ситуация по коронавирусу в Псковской области стремительно меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону». 

«Учитывая уровень угрозы, меры административного характера в отношении злостных нарушителей режима самоизоляции с настоящего времени будут применяться в полной мере», - написал он.

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