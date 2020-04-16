Псковский инкассатор похитил за 3 года более 32 миллионов рублей

Псковский инкассатор с августа 2015 по сентябрь 2018 года похитил более 32 миллионов рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры по Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд. Санкция по вменяемой мужчине статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, отметили в надзорном ведомстве.