Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Псковский инкассатор похитил за 3 года более 32 миллионов рублей

16 апреля 2020 года, 10:49

Псковский инкассатор с августа 2015 по сентябрь 2018 года похитил более 32 миллионов рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры по Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд. Санкция по вменяемой мужчине статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, отметили в надзорном ведомстве.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района