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Общество

Умер бывший ректор Псковского пединститута

16 апреля 2020 года, 09:20

В возрасте 80 лет после продолжительной болезни скончался Валерий Лещиков, в 1987-2008 годах занимавший пост ректора Псковского государственного педагогического института (ПГПИ) им. С. М. Кирова. О месте и времени прощания и похорон будет сообщено позднее.

Умер бывший ректор Псковского пединститута
Валерий Лещиков
ПсковГУ

Валерий Лещиков после службы в Советской Армии в 1962 году поступил на исторический факультет ПГПИ. Затем занимал различные посты в комсомольских структурах Псковской области. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Вернувшись во Псков, занимался партийно-пропагандистской работой.

С 1978 года работал в Псковском государственном педагогическом институте им. С. М. Кирова. В 1987 году стал его ректором. В 2008-2018 годах продолжал работу в вузе.

В 2004 году Валерию Лещикову было присвоено звание почётного гражданина города Пскова.

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