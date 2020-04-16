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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Меры административного характера в отношении нарушителей режима самоизоляции будут применяться по полной

16 апреля 2020 года, 00:43

«Учитывая уровень угрозы, меры административного характера в отношении злостных нарушителей режима самоизоляции с настоящего времени будут применяться в полной мере», - написал губернатор Псковской области на своей странице в соцсети Instagram сегодня, 16 апреля. Глава региона напомнил, что до сих пор по решению суда в отношении нарушителя данного режима был выписан только один штраф в размере 15 тысяч рублей. И заверил: «Но эта картина будет меняться».

Михаил Ведерников: Меры административного характера в отношении нарушителей режима самоизоляции будут применяться по полной

Пресс-служба администрации Псковской области

Это связано с тем, что, по словам губернатора, «ситуация по коронавирусу в Псковской области стремительно меняется и, к сожалению, не в лучшую сторону». По данным Михаила Ведерникова, число подтвержденных случаев заражения увеличилось с 32 до 34. При этом два человека находятся в тяжелом состоянии.

В то же время, добавил глава региона, в Псковской области будет усилена работа по реализации мер социальной поддержки и поддержки малого и среднего бизнеса. «Напоминаю, и это очень важно, что практически все меры имеют заявительный характер», - подчеркнул губернатор. По его словам, все обладатели материнского капитала, которые написали соответствующее заявление, до конца недели получат по 20 тысяч рублей. При этом, по данным Михаила Ведерникова, в комитет по соцзащите поступили всего чуть больше 100 заявлений от малоимущих, в том время, как заложены средства на 4,5 тысячи человек.

«Читайте нормативные документы, обращайтесь за поддержкой и консультацией в органы власти, помогайте родным, требуйте осуществления законных прав. Тем более, что с современным уровнем технологий это чаще всего не требует больших усилий», - резюмировал глава региона. 

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