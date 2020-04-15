Почти 1 тысяча случаев заболевания ОРВИ зафиксирована в Пскове за неделю

В Пскове 6-12 апреля были зарегистрированы 998 случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, это на 50% ниже эпидемического порога. За минувшую неделю были госпитализированы 27 человек.

В Псковской области ОРВИ заболели 2320 человек, что на 60% ниже эпидемического порога заболеваемости.

Тем не менее, Роспотребнадзор просит жителей региона соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия вызвать на дом врача.

Из-за коронавируса в Псковской области более 800 человек находятся под наблюдением медиков.