Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 1 тысяча случаев заболевания ОРВИ зафиксирована в Пскове за неделю

15 апреля 2020 года, 21:51

В Пскове 6-12 апреля были зарегистрированы 998 случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, это на 50% ниже эпидемического порога. За минувшую неделю были госпитализированы 27 человек.

В Псковской области ОРВИ заболели 2320 человек, что на 60% ниже эпидемического порога заболеваемости.

Тем не менее, Роспотребнадзор просит жителей региона соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия вызвать на дом врача.

Из-за коронавируса в Псковской области более 800 человек находятся под наблюдением медиков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы