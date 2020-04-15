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Общество

«Разобрались по-культурному»: ПАИ рассказало о закрытии кружков и студий в Новоржевском районе

15 апреля 2020 года, 21:40

В результате реструктуризации культурно-спортивного комплекса (КСК) в Новоржевском районе, предпринятой администрацией муниципалитета во главе с Софьей Пугачевой, там были сокращены сотрудники с многолетним опытом работы. Об этом говорится в публикации Псковского агентства информации «Разобрались по-культурному», посвященной ситуации в районе. 

«Разобрались по-культурному»: ПАИ рассказало о закрытии кружков и студий в Новоржевском районе
Новоржевский спортивно-культурный комплекс недавно отремонтировали
РИА ФАН

Директор детской школы искусств Новоржевского района Светлана Курникова рассказала, что директора КСК Елену Трошец «уволили по необъяснимым причинам», а на ее место назначили Дарину Дементьеву. После этого в спортивно-культурном комплексе началась реструктуризация, в ходе которой «уволили несколько человек, вплоть до уборщиц».

Так, не стало студии эстрадного пения «СОЛО», руководителя которого, Ларису Абрамову, 10 марта 2020 года, сразу же после праздничного концерта, предупредили о сокращении. По ее мнению, «когда пришла «новая власть, им, видимо, понадобилось посадить вокруг своих, невзирая на то, что здесь живут коренные люди, которые работают и горят этим делом».

Из-за сокращений учреждение лишилось еще нескольких детских кружков и секций: в частности, балетного кружка и любительского объединения по брейк-дансу. Его руководитель Иван Тимофеев сообщил, что новый директор объяснил закрытие кружка тем, что «существование танцевальной группы финансово не выгодно».

Теперь в КСК функционирует только театр, который возглавляет директор учреждения Дарина Дементьева.

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