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Транспорт / Инфраструктура

Новый материал используют при ремонте дороги Великие Луки – Усвяты

15 апреля 2020 года, 17:45

Новый дорожно-строительный материал — асфальтогранулобетон используют при ремонте дороги регионального значения Великие Луки — Усвяты в Усвятском районе. Ранее его использовали только на федеральных трассах, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Асфальтогранулобетон получают путем регенерации старого дорожного покрытия: снятый с дороги с помощью фрезы асфальт измельчают и превращают в асфальтовую крошку, а затем обогащают минеральными добавками и вяжущими компонентами. Его изготовление происходит на месте ремонта: с помощью специального оборудования все компоненты смешивают и доводят до температуры, необходимой для укладки.

В комитете отметили, что такое покрытие обладает высоким качеством, прочностью и долговечностью, а также удешевляет работы, поскольку исключаются расходы на доставку материала.

На дороге Великие Луки — Усвяты асфальтогранулобетон уложат в качестве нижнего слоя, верхний выполнят из обычной асфальтобетонной смеси.

Заказчик ремонта — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - АО «Буер». Окончание работ запланировано на 30 сентября.

Средства на ремонт дороги выделены из областного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет отремонтировано около 7,5 км дорожного полотна с примыканиями и пересечениями на участке км 48+550 — км 56+000, а также мост через реку Усвяча. Вдоль дороги восстановят барьерное ограждение и автобусные остановки, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Новый материал используют при ремонте дороги Великие Луки – Усвяты
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