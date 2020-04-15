Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Государство окажет финансовую помощь малому и среднему бизнесу

15 апреля 2020 года, 17:00

 Государство окажет финансовую помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, пострадавших от коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин перед совещанием с членами Правительства РФ 15 апреля. «Эти средства предприятия смогут направить на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты в апреле и мае», - отметил глава государства.

Объем поддержки будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников по 12 тыс. 300 рублей на одного работника. Условием является сохранение на 1 апреля не менее 90% от штата.

«Обращение за такой помощью должно быть простым для бизнеса, без очередей и спешки», предупредил президент. Заявку компании смогут отправить в течение месяца. Средства поступят на счета предприятий в мае за апрель, в июне – за май.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию