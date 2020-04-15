Государство окажет финансовую помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, пострадавших от коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин перед совещанием с членами Правительства РФ 15 апреля. «Эти средства предприятия смогут направить на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты в апреле и мае», - отметил глава государства.

Объем поддержки будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников по 12 тыс. 300 рублей на одного работника. Условием является сохранение на 1 апреля не менее 90% от штата.

«Обращение за такой помощью должно быть простым для бизнеса, без очередей и спешки», предупредил президент. Заявку компании смогут отправить в течение месяца. Средства поступят на счета предприятий в мае за апрель, в июне – за май.