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Общество / Здоровье

Жительница Пскова рассказала, как ее вылечили от COVID-19

15 апреля 2020 года, 16:29

Псковичку, переболевшую коронавирусом, сегодня, 15 апреля, выписали из инфекционного отделения Псковской городской больницы. Псковское агентство информации опубликовало эксклюзивное интервью с женщиной, оказавшейся одной из 8 жителей региона, перенесших коронавирусную инфекцию. 

Жительница Пскова рассказала, как ее вылечили от COVID-19

Псковское агентство информации

Она рассказала, что сперва с диагнозом «коронавирус» был госпитализирован ее 56-летний муж. Несмотря на подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и усилия врачей, он вскоре скончался. Сама женщина из всех симптомов испытывала только слабость, температура у нее так и не выросла. Лучше ей стало толко через 10-12 дней после госпитализации. Затем она провела в больнице ещё около двух недель до выписки.

Псковичка поблагодарила своего лечащего врача Елену Петровну Карзанову и весь медперсонал инфекционной больницы. И призвала псковичей не выходить на улицу и не бывать в людных местах, соблюдая режим самоизоляции.

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