Жительница Пскова рассказала, как ее вылечили от COVID-19

Она рассказала, что сперва с диагнозом «коронавирус» был госпитализирован ее 56-летний муж. Несмотря на подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и усилия врачей, он вскоре скончался. Сама женщина из всех симптомов испытывала только слабость, температура у нее так и не выросла. Лучше ей стало толко через 10-12 дней после госпитализации. Затем она провела в больнице ещё около двух недель до выписки.

Псковичка поблагодарила своего лечащего врача Елену Петровну Карзанову и весь медперсонал инфекционной больницы. И призвала псковичей не выходить на улицу и не бывать в людных местах, соблюдая режим самоизоляции.