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Экономика / Деньги

200 млрд рублей направят на поддержку регионов России

15 апреля 2020 года, 16:25

На обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионам России направят 200 млрд рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своём обращении перед началом совещания с членами Правительства РФ 15 апреля.

«Уже говорил о необходимости дополнительной помощи регионам. Их доходы сейчас просели. А ведь на регионы приходится большая нагрузка по восстановлению экономики», - сказал президент.

Он отметил, что средствами, которые будут выделены дополнительно, регионы смогут пользоваться в зависимости от ситуации, в частности, для помощи людям и решения социальных вопросов.

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