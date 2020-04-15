200 млрд рублей направят на поддержку регионов России

На обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионам России направят 200 млрд рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в своём обращении перед началом совещания с членами Правительства РФ 15 апреля.

«Уже говорил о необходимости дополнительной помощи регионам. Их доходы сейчас просели. А ведь на регионы приходится большая нагрузка по восстановлению экономики», - сказал президент.

Он отметил, что средствами, которые будут выделены дополнительно, регионы смогут пользоваться в зависимости от ситуации, в частности, для помощи людям и решения социальных вопросов.