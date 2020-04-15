В дистанционном режиме может пройти приёмная кампания в ПсковГУ

В этом году приёмная кампания в Псковском государственном университете может пройти в дистанционном режиме. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

Она пояснила, каждый абитуриент сможет открыть личный кабинет на сайте вуза, получить в нём консультацию и загрузить документы для поступления. Наталья Ильина отметила, что если раньше для зачисления в вуз требовалось предоставить оригиналы документов, то теперь их можно принести в течение года.

По словам ректора вуза, в этом году не будет конкретной даты зачисления, её рассчитают на основе оглашения последних результатов по ЕГЭ.

Кроме того, Наталья Ильина рассказала, что День открытых дверей в вузе, запланированный на 16 апреля, также состоится дистанционно – в онлайн-режиме. Мероприятие начнётся в 15:00 с выступления ректора, Наталья Ильина расскажет об образовательных программах, нововведениях в инфраструктуре, социальных льготах, нюансах в приемной комиссии.

«Завтра мы расскажем про университет, что нового он предлагает, а дальше у нас начнутся дни открытых дверей по структурным техническим единицам: 18 апреля, 23 апреля, 24 апреля, 27 апреля, 28 апреля, 29 апреля», - добавила ректор.