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Общество / Здоровье

Провести Пасху в кругу семьи и помолиться дома призывают псковичей

15 апреля 2020 года, 14:44

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко призвала жителей региона не прерывать режим самоизоляции в Пасху и провести праздник дома в кругу семьи. «Отметить праздник в кругу семьи - тоже очень хорошее время. Помолиться дома тоже хорошо. Я как врач даю рекомендацию быть самоизолированными, не рисковать», - заявила она в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

Марина Гаращенко подчеркнула, что сейчас необходима социальная удалённость. По её словам, только благодаря принятым ограничительным мерам в регионе идёт плавное увеличение числа больных. «Если мы ситуацию упустим, все это пойдет как снежный ком. Один пациент может заразить от 3 до 6 человек. Нужно быть внимательными, бдительными, покидать помещение только за продуктами, для выгула собак. Но лишний раз надо остаться дома», - заявила председатель комитета по здравоохранению.

Она добавила, что в начале мая может пойти вторая волна заболеваемости. «Если мы будем соблюдать все рекомендации, то получим волну в более мягком отношении», - заметила Марина Гаращенко.

Она пожелала жителям области здоровья, призвала оставаться дома, а если что-то беспокоит, то обращаться к врачу. 

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