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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко: Все умершие псковичи с коронавирусом имели сопутствующие заболевания

15 апреля 2020 года, 14:17

Все псковичи, которые умерли после заражения коронавирусом, имели сопутствующие заболевания, спровоцировавшие негативное течение болезни и летальный исход. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

Она отметила, что все погибшие – люди среднего возраста, что говорит о коварности вируса.

Сейчас среди тех, у кого диагностирован коронавирус, есть люди разного возраста, состояние у них тоже разное: от лёгкого до тяжёлого, добавила Марина Гаращенко.

«Вирус у конкретного человека ведет себя непредсказуемо. У всех пациентов заболевание протекает неодинаково. Даже если сегодня заболевание протекает легко, мы должны иметь в виду, что завтра состояние может измениться», - добавила она.

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