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Общество

Дезинфицировать улицы городов Псковской области помогут военные

15 апреля 2020 года, 13:36

Специальные военные автомобили химзащиты будут дезинфицировать улицы самых крупных населенных пунктов Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников также призвал власти крупных городов сосредоточиться на работе по патрулированию улиц и штрафовать злостных нарушителей режима самоизоляции: тех, кто создает риск заражения, создавая большие скопления людей.

Напомним, в Псковской области возбуждено 98 административных дел за нарушение режима самоизоляции. С 4 апреля псковские полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. За это время проверено 94 тысяч автомобилей, из них 1466 зарегистрировано в другом регионе. 221 лицо находится под контролем правоохранителей. 

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