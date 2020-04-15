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Общество / Здоровье

Сергей Аржаников: Заявление на пособие по безработице можно подать через госуслуги

15 апреля 2020 года, 13:34

Заявление на получение пособия по безработице можно подать через сайт госуслуг, при этом никаких дополнительных документов не нужно. На сегодняшний день в Псковской области уже поступили 699 таких заявлений. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По данным на 13 апреля в Псковской области зарегистрированы 2 тыс. 238 безработных, из которых 1 тыс. 929 человек получают пособие в максимальном размере, то есть около 12 тыс. рублей. Сергей Аржаников отметил, что на выплату пособий заложены более 190 млн рублей, но нужны будут ещё 42 млн рублей.

По данным комитета по труду и занятости, сейчас в регионе 454 организации находятся в разных режимах деятельности, а 207 – в карантинном режиме.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил Сергею Аржаникову довести до населения информацию о мерах поддержки. «Доведите до людей информацию, проведите работу - куда нужно прийти, зайти позвонить», - сказал глава региона.

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