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Общество / Здоровье

Псковские медики получили первые выплаты за борьбу с корнавирусом

15 апреля 2020 года, 13:14

Сотрудники медицинских учреждений Псковской области получили первые дополнительные выплаты за работу по борьбе с коронавирусом, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Псковские медики получили первые выплаты за борьбу с корнавирусом

Сергей Герасимов

На эти цели, по ее словам, выделены 12 миллионов рублей из регионального бюджета. Кроме того, область получит на доплаты еще 30 миллионов.

Напомним, 8 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом, будут получать федеральную доплату. Для врачей ее размер составит 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер и фельдшеров - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25. Кроме того, доплаты в 50-25 тысяч рублей получат и специалисты скорой помощи: от врачей до водителей.

Псковский губернатор Михаил Ведерников, посетив в конце марта инфекционную больницу, заявил, что ее сотрудникам, борющимся с коронавирусом, заработная плата будет увеличена в два раза. Позднее было принято решение распространить эту региональную доплату и на работников других медучреждений: станции скорой помощи, Псковской городской больницы, ставшей основным центром борьбы с коронавирусом, терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, представляющим структуры первичной медпомощи.

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