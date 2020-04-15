Псковские медики получили первые выплаты за борьбу с корнавирусом

Сотрудники медицинских учреждений Псковской области получили первые дополнительные выплаты за работу по борьбе с коронавирусом, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

На эти цели, по ее словам, выделены 12 миллионов рублей из регионального бюджета. Кроме того, область получит на доплаты еще 30 миллионов.

Напомним, 8 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что медики, непосредственно работающие с больными коронавирусом, будут получать федеральную доплату. Для врачей ее размер составит 80 тысяч рублей в месяц, для медсестер и фельдшеров - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25. Кроме того, доплаты в 50-25 тысяч рублей получат и специалисты скорой помощи: от врачей до водителей.

Псковский губернатор Михаил Ведерников, посетив в конце марта инфекционную больницу, заявил, что ее сотрудникам, борющимся с коронавирусом, заработная плата будет увеличена в два раза. Позднее было принято решение распространить эту региональную доплату и на работников других медучреждений: станции скорой помощи, Псковской городской больницы, ставшей основным центром борьбы с коронавирусом, терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, представляющим структуры первичной медпомощи.