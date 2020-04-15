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Общество / Здоровье

225 коек в псковских больницах подключены к кислороду

15 апреля 2020 года, 13:15

На сегодняшний день в Псковской области созданы 313 инфекционных коек, из которых 225 подключены к кислороду. Такие данные озвучила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко отметила, что в рамках дополнительного финансирования будет проведена работа по подключению всех инфекционных коек Псковской городской больницы к кислороду. Также сейчас аппаратами искусственной вентиляции лёгких оборудуют все реанимационные койки.

Председатель комитета добавила, что сейчас в Псковской области на аппаратах ИВЛ находятся 17 пациентов с различными патологиями.

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