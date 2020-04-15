В Псковской области планируют оборудовать аппаратами ИВЛ все 600 койко-мест, зарезервированных под лечение коронавируса

В Псковской области планируют оборудовать аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) все 600 койко-мест, зарезервированных под лечение коронавирусной инфекции, заявил губернатор Михаил Ведерников. «Попросим Федерацию, чтобы помощь оказали», - добавил он. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что в настоящее время регион ждет еще 47 аппаратов ИВЛ. Что касается тестирования на коронавирусную инфекцию, то, по ее словам, лаборатории справляются с объемом работы, но к концу апреля будут развернуты дополнительные мощности.

Также в Псковской области ведется работа по привлечению дополнительных медицинских кадров для борьбы с коронавирусом. «Мы сегодня ведем активную работу по этому направлению: 97 врачей прошли обучение», - рассказала она.